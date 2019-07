Tremendo cruce en Twitter de Cinthia Fernández y Graciela Alfano: la dura acusación de la bailarina

Cinthia Fernández y Graciela Alfano no disimulan su mala onda. Luego de su fuerte cruce en vivo, las ‘angelitas’ de LAM continuaron su duro enfrentamiento en las redes sociales. La cuenta oficial de Twitter del ciclo de eltrece se hizo eco de la pelea en el programa.

“¡No se soportan! @cinthifernandez bloqueó a @iconoalfano: ‘Es mala compañera’”, rezaba el mensaje, que se convirtió en la punta del ovillo de un nuevo cruce.

Alfano: -No la considero mi compañera. Es maleducada conmigo y no me respeta. ¡La confianza se gana!

Cinthia: -¿Igual de maleducada que sos vos con todos? Fue tremendo y triste ver cómo maltrataste a dos mozos cuando fuimos a cenar. ¡Me enseñaron educación tranquila! Solo te dije lo que sentí, que hoy me deliraste al pedirte una simple información de lo que habías dicho.

Alfano: -#FernandezMiente No hubo ningún maltrato. No maltraté a ningún mozo. Todo lo contrario. Siempre que voy a comer a Elena, César es el mozo que me atiende y lo amoooooo.

Cinthia: -No tengo nada contra vos @iconoalfano pero no miento, hoy luego de escribir eso respondiendo hacia un tweet tuyo, te escribí al privado y te dije ‘ojalá puedas no hacer sentir mal al otro como me pasó hoy a mí con tus respuestas delirantes hacia mí’.

Alfano: -Aclaro que cuando voy a comer a Elena, César es el mozo que me atiende y lo amo. Jamás lo maltrataría. Ni a él ni a ningún otro mozo. #FernandezMiente

Cinthia: -¿¿¿@yanilatorre miento??? ¿Vos viste lo mismo que yo en la cena del cumple de @AngeldebritoOk?... o con la edad que corre imaginé que alguien trató tres veces mal al chico que nos atendió tan amorosamente. ¿¿¿Y ustedes, Angelitas???

