Tremendo cruce de Marian Farjat con Mimi en El Hotel de los Famosos 2: "La falta de respeto no la permito, das mala vibra"

Fue un momento de tremenda tensión la que se vivió en la votación de El Hotel de los Famosos 2 luego de que Marian Farjat se cruzara con Mimi Alvarado, a poco de que haya ingresado nuevamente al reality de eltrece.

Así fue el polémico cara a cara frente al Chino Leunis y el resto de los compañeros:

Marian: -Mis razones para votar a Mimi son porque estos días, desde que llegó, lo único que hizo fue difamarme. Primero está mi paz mental y no estoy de acuerdo con muchas actitudes de ella.

Mimi: -Me impacta mucho como la gente proyecta en el otro lo que es. Y me siento una persona muy querida porque soy muy frontal y muy directa, y no miento. Si yo te aconsejo, es por tu bien, porque hablamos hoy.

Ma: -Sos mentirosa y no tenés buenas intenciones. ¡Eso no es aconsejar! Das mala vibra.

Mi: -Eso no es lo que piensa todo mi círculo íntimo, que nunca estarás ahí.

Ma: -¡Estaban todo en contra tuyo, por eso te fuiste! Volviste con una estrategia, me usaste a mí. ¡Ya está! Hacete cargo, Mimi. Estás jugando y está perfecto, pero a mí no me hagas sentir más mal. ¡La falta de respeto no la permito! Punto.

FUERTE COMENTARIO DE FERNANDO CARRILLO A ROCÍO MARENGO QUE DESPERTÓ LAS CRÍTICAS DE LOS PARTICIPANTES DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

A poco de comenzar El Hotel de los Famosos 2, los participantes ya protagonizaron sus primeras ficciones y discusiones frente a sus compañeros. Y en esta oportunidad, fue Fernando Carrillo quien lanzó un tremendo comentario a Rocío Marengo y sus palabras no pasaron desapercibidas.

Todo comenzó cuando el actor encaró a su compañero por las críticas a su rol como gerente de staff. A lo que Rocío se defendió: “Realmente, me pareció que estaba mal, que estabas jugando a ser staff y tener que cumplir tu rol. Yo no quiero molestar a nadie. Si te molestó algo, vení y voy a tratar de no hacerlo”.

Fue entonces que Carrillo no ocultó su malestar y apuntó contra Rocío: “Tal vez por eso estás soltera, mi amor. Porque eres tan linda, pero una actitud, ¿entiendes? De mala onda”, atinó a decir sin tapujos.

FERNANDO CARRILLO: "TAL VEZ POR ESO ESTÁS SOLTERA, MI AMOR. PORQUE ERES TAN LINDA, PERO UNA ACTITUD, ¿ENTIENDES? DE MALA ONDA". G-plus

Y como era de esperarse, Marengo recogió el guante y disparó: “¿Y qué sabes si yo estoy soltera o no? ¿Eso también se piensa en Venezuela, que si una está soltera es porque está mal? No, amor. Estoy mejor sola que con un hombre que no me llega ni al talón. El día que encuentre un hombre como la gente, voy a estar en pareja. No necesito de un hombre, puedo sola”.

Por último, tras escuchar la conversación, Érica García intervino: “No, con esas cosas no. Fer, cambiemos ese chip. Disculpame que me meta, pero yo también soy mujer y estamos tratando de evolucionar permanentemente, aunque nos equivocamos. Uno está solo porque quiere, porque puede o quizás no está sola”.