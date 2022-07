Tremendo cruce de Majo Martino con Melody Luz tras regresar a El Hotel de los Famosos: "¿No me querías pegar? Acá me tenés"

Luego de ingresar a El Hotel de los Famosos junto a Matilda Blanco, Majo Martino decidió enfrentar a Melody Luz al ver un fragmento de su descargo donde aseguró que quería golpearla. Y con el resto de los participantes como testigos, las mujeres mantuvieron un tremendo ida y vuelta.

Así fue el cruce de Majo Martino y Melody Luz en el reality de eltrece:

Majo: -Melody, ¿vos no me querías pegar? Lo hablaste acá adentro eso, acá me tenés.

Luz: -Sí, obvio.

Majo: -Acá me tenés.

L: -¿Si te quería cag… a trompadas? Sí, te quería cag… a trompadas. ¿Lo voy a hacer? No, no lo voy a hacer.

M: -¿Vos no eras un mujer deconstruida?

L: -Sí.

¡Todo mal!