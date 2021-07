Tremendo cara a cara de Ximena Capristo y Gustavo Conti: "Él fue infiel y me lo niega hasta el día de hoy"

Hace exactamente un año, en medio de dura cuarentena por la pandemia de coronavirus, Ximena Capristo encontró una serie de conversaciones de Gustavo Conti a través de redes sociales, y eso derivó en una fuerte crisis. Tanto fue así que los padres de Félix (4) se separaron, para volver a elegirse a los pocos meses, aunque para la actriz la herida no cicatrizó del todo luego de haberse definido en plena crisis como “la más cornuda del condado”.

Por eso, Capristo blanqueó sus problemas conyugales en El Club de las divorciadas, con Conti plantado en la misma postura que adoptó desde el primer instante: minimizar y negar todo. “La infidelidad no sucedió”, exclamó Gustavo.

En ese momento, la actriz repasó la historia de sus desencuentros: “Yo le planteé a Gus abrir la pareja para cuando tengamos 50 años, pero a todo esto yo ya tenía los chats en mi poder. Y Gustavo me hizo quedar como loca ante un montón de amigos y en televisión”. Con ironía, su marido la chicaneó: “Sigo pensado que estás loca”.

Categórico, el psicólogo Gabriel Cartañá sentenció: “Lo de la chica que te escribía hacía 12 años es anecdótico. Si en la relación de ustedes había permiso explícito o implícito para hacer lo que hiciste fuiste infiel”. Como Conti se excusó en que Capristo sabía de sus diálogos, Ximena le reprochó a Gustavo las horas que le dedicaba a la admiradora, y sobre todo el tono hot de la charla.

Hasta que al final, Ximena Capristo explotó contra Gustavo Conti: “Yo soy una persona sincera Ahora, él fue infiel y no lo quiere reconocer hasta el día de hoy, y no lo puedo creer”. De nuevo, el actor clamó por su inocencia y encontró el respaldo de Fernando Burlando, quien lo defendió como si fuera su abogado oficial: “Yo no considero eso (chatear) una infidelidad”.