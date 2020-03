El tremendo blooper de Marcelo Polino con el Chaqueño Palavecino: "Me acerqué, lo felicité y no era él"

Con Silvina Escudero como anfitriona de Marcelo Polino, José María Muscari, Pía Slapka y Cae, en Divina Comida, salió un divertido tópico en la mesa sobre los furcios y bloopers que alguna vez experimentaron en la vida o en su carrera. Y el periodista y jurado del Bailando sorprendió a todos con su anécdota.

"Un día, yo estaba haciendo un programa en el que venía el Chaqueño Palavecino con toda su banda. Yo leo todo. Él había venido 500 mil placas de un disco y venía a hablar de eso. Entonces, yo me acerco a donde estaban todos los músicos, lo saludo, lo felicito y no era el Chaqueño. Era el de al lado. ¿Viste cuando no tenés vuelta atrás? Hasta le agarré la mano, y no era. Estaban todos vestidos iguales. Para mí era el Chaqueño”, contó Polino con gracia, logrando la inmediata risa de todos los famosos, que no podían creer su divertida anécdota.

"¿Y cómo la remaste?", le preguntó Pía, al borde de las lágrimas por la risa. Y Marcelo le contesto: "Bien polinezco. Me equivoqué y empecé de nuevo".