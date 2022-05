Tremendo ataque de Alex Caniggia al votar a Locho Loccisano en El Hotel de los Famosos: "Lo odio, no me lo banco"

Alex Caniggia votó a Locho Locchisano para que fuera al duelo de la H en El Hotel de los Famosos y, cuando tuvo que explicar las razones, atacó sin filtros a su compañero.

“Voto a Locho, el virgo, y las razones son porque lo odio, me cae muy mal, no me lo banco”, expresó el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul durísimo.

Por su parte, Locho respondió: “No me lo esperaba, estoy sorprendido, a mí me votaron por nuevo, después me votaron porque no limpiaba y cuando limpié me votaron igual”.

"Empiezo a pensar que es un problema personal, me desiluciona, me enoja y entristece". G-plus

“Empiezo a pensar que es un problema personal, porque después en la semana me llevo bien con todos. Me desiluciona, me enoja, me entristece”, dijo sincero Loccisano.

Más sobre este tema La sorpresa de Pampita por el insólito inconveniente que tuvo Locho Loccisano en el Hotel de los Famosos: "¿Tomaste sol?"

LOCHO LOCCISANO Y MAJO MARTINO COMPETIRÁN EN EL DUELO DE LA H EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

Locho Loccisano se mostró enojado por tener que competir en el duelo de la H con Majo Martino ya que es una de las pocas con las que se lleva bien en El Hotel de los Famosos.

“No tengo ganas de jugar en la H con ella, y no tengo ganas tampoco de quedarme si no tengo a alguien como Majo para sostenerme”, dijo en el reality show.

"No tengo ganas tampoco de quedarme si no tengo a alguien como Majo para sostenerme". G-plus

Al final, el influencer manifestó: “Hoy a la tarde le pedía por favor que lo deje todo para quedarse y ahora tengo que darlo todo yo para que se vaya, es rarísima la situación”.