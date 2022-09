Tremendas frases de Wanda Nara a Mauro Icardi en la conversación privada que él filtró: "Sos mentiroso de casado y soltero"

El escándalo no para entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Al supuesto pedido del futbolista para que la mediática desmienta su separación, ahora se sumó la filtración que hizo el mismo jugador de sus polémicas charlas con su esposa. ¡Y las frases que se dedican son muy fuertes!

Icardi mostró las conversaciones vía WhatsApp donde Wanda le hace reclamos. Él la acusa de ser una “tóxica nivel mil” y ella lo llama “zorro” y “mentiroso”.

“Estoy solo, no tengo que darte explicaciones. Me dejaste vos. ¿Ahora me querés manejar la vida de separado también?”, lanza él, molesto, mientras ella le reclama que quiere saber dónde está y le pide videollamadas que él rechaza.

Wanda: "Sos mentiroso de casado y de soltero". G-plus

WANDA NARA Y LAS POLÉMICAS FRASES QUE LE DICE A MAURO ICARDI EN SU CHAT PRIVADO

La figura de ¿Quién es la máscara? le lanza a su marido un tremendo palito, en medio de su conversión.

“Porque sos mentiroso de casado y de soltero”, arroja ella, excusándose sobre los reclamos que le hace al jugador. ¡Y él tampoco se queda atrás! “¡Somos iguales! ¡Qué tóxica!”, le responde, furioso.

“Porque sos un zorro”, lo llama Wanda a su marido, mientras le continúa reclamando que le diga donde se encuentra. ¡Todos los trapitos al sol!

Foto: Instagram Stories