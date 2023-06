Tremendas declaraciones de Morena Rial contra su padre: "Lo mejor que me puede pasar es que desaparezca"

A pocos días de que se celebre el Día del Padre, Morena Rial dejó en claro que esa fecha especial no le remueve ningún sentimiento por el suyo, en medio de la guerra mediática que mantiene desde hace varios días.

“Estás angustiada porque, en cierto modo, a Jorge lo querés”, analizó el panelista de A la tarde, luego de que Morena se muestre muy triste por tener que enviar a Francesco, el hijo que tuvo con Facundo Ambrosioni, a Córdoba por “seguridad” –tal como ella mismo lo declaró- después de su accidente vial.

Tras escucharlo, More respondió sin vueltas: “Que me importa (Jorge). No me importa. No quiero que se meta más en vida. ¿Quedó claro?”, sentenció. Y cerró, muy enojada: “No quiero que aparezca más. Para mí, si desaparece es lo mejor que me puede pasar. Lo que hizo, hasta ahora, fue arruinarme la vida".

MORENA RIAL ASEGURÓ QUE JORGE LA AMENAZÓ CON QUITARLE LA TENENCIA DE FRANCESCO

Lejos de que su vínculo con su papá, Jorge, logre conciliar una tregua, Morena Rial redobló la apuesta y reveló que el periodista amenazó con quitarle la tenencia de Francesco, el pequeño de 4 años que tuvo con Facundo Ambrosioni.

“Tengo audios muy fuertes de Jorge, y Facundo (el hijo de Luis Ventura) los escuchó el otro día, que decía ‘yo te voy a sacar a tu hijo. Yo me lo voy a poner en la espalda’”, lanzó la joven en su visita a A la tarde.

Tras escucharla, el panelista del ciclo que conduce Karina Mazzocco por América, sorprendió al dar más detalles sobre este tema: “De hecho, te amenazó con pelear por la tenencia”, le recordó a Morena.

Por último, y ante el asombro del panel, la entrevistada confirmó las palabras de Facundo y cerró, tajante: “Hizo eso porque es un sorete, no hay otra explicación. No sé si lo dijo enojado o no enojado. No es la primera vez que me lo dijo, solo que esta vez lo grabé y lo tengo”.