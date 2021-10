Tremendas declaraciones de la exesposa de Eduardo Fort sobre Rocío Marengo: "Se le pasó el cuarto de hora; él no quiere hijos ni casarse"

La crisis entre Rocío Marengo y Eduardo Fort, hoy reconciliados, desató que se renueve un conflicto que mantiene la modelo con Karina Antoniali, exesposa del empresario, quien en un mensaje que envió a Intrusos fue a fondo.

“Se dio todo lo que yo dije. A ella se le va el cuarto de hora y se olvida que con Eduardo tuvimos nuestros mellizos con alquiler de vientre porque me sacaron el útero y nos marcó a los dos. Él no quiere tener más hijos y menos casarse”, lanzó, durísima mientras ponían imágenes del acercamiento que había tenido Eduardo con su ex en las grabaciones de la serie documental que se hará sobre Ricardo Fort.

“Me da pena ella, pero que no pretenda más de lo que le da. Eduardo es muy especial, conmigo no era así cuando estábamos casados, al contrario, era un caballero absoluto”, aseguró, en un mensaje que leyó Rodrigo Lussich.

"A ella se le va el cuarto de hora y se olvida que con Eduardo tuvimos nuestros mellizos con alquiler de vientre porque me sacaron el útero y nos marcó a los dos. Él no quiere tener más hijos y menos casarse". G-plus

“Todo lo que yo necesitaba y quería, me lo daba, pero era otra clase de relación. Yo no lo conocí con los dólares bajo el brazo. Lo hicimos juntos y por eso sigo en juicio por lo que les corresponde a mis hijos”, concluyó, sacando a la luz el conflicto que mantiene con su exesposo.