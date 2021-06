Tremenda revelación de Mica Álvarez sobre la postal romántica de Nicole y Urcera: "Nuestra primera foto es igual a esa"

Este lunes, Micaela Álvarez Cuesta (27) habló en Intrusos sobre su largo noviazgo con José Manuel Urcera (32), actual pareja de Nicole Neumann (40). ´La joven no dejó tema por tatar frente al panel del ciclo de América TV y hasta se permitió el lujo de revelar que la foto que el piloto publicó junto a la modelo este fin de semana es un calco de la que se tomó junto a ella por primera vez.

En Intrusos, la joven contó porqué se indignó tanto al ver a su ex junto a Nicole en un mercado de Neuquén, apenas un día después de mantener un encuentro con él. “Esto no sería una infidelidad en sí misma, sino que quiso ocultar algo para poder continuar con las dos cosas al mismo tiempo. Esto de publicar la foto, sin dudas, es porque yo los había visto con mis propios ojos. Si no, capaz que se hubieran seguido guardando”, explicó Micaela, que contó que no es algo propio de Urcera mostrar a sus parejas en las redes sociales.

“Me pareció muy raro de él que haya publicado una imagen con ella porque es todo muy reciente. Hace muy poco que cortó conmigo después de una relación muy larga”, señaló Micaela Álvarez Cuesta sobre José Manuel Urcera. “Me da risa porque la primera foto que nos sacamos juntos fue igual a esa. La tenía en un celu pero no sé si está porque en un momento de bronca capaz que la borré”, reveló la joven.