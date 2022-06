Tremenda revelación de la madre de Matías Defederico sobre Cinthia Fernández: "Él nunca la amó, solo estuvo por sus hijas"

Las declaraciones de la madre de Matías Defederico contra Cinthia Fernández fueron una verdadera bomba atómica, ya que la abuela de las mellizas Bella y Charis (8), y Francesca (7) fue a fondo al exponer su versión sobre los conflictos de su hijo con su exnuera.

"Nunca la amó. Esa es la parte que no entienden, que nunca la amó", afirmó Analía Frascino sobre los sentimientos de Defederico hacia la panelista de Momento D.

"Él siempre estuvo por sus hijas", cerró la mamá de Matías Defederico contra Cinthia Fernández en una entrevista desde el piso de A la tarde.

CUÁNDO EMPEZARON LOS PROBLEMAS ENTRE CINTHIA FERNÁNDEZ Y MATÍAS DEFEDERICO

Aunque en un principio la mujer había admitido que la relación entre Cinthia y Matías había sido buena en su "cuando la conoció y estaban de novios", pero que "cuando ella quedó embarazada empezaron los problemas"

"No me acuerdo si al año de estar juntos ella queda embarazada, y Mati le dijo que se iba a hacer cargo del embarazo de su hijo, pero que no iba a convivir con ella", sentenció Analía Frascino sobre el vínculo de su hijo, Matías Defederico, con Cinthia Fernández.