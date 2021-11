Tremenda respuesta de China Suárez a Yanina Latorre en plena pelea: "No me grités, a mí no me grita ni mi mamá"

La escandalosa pelea que protagonizaron Eugenia “la China” Suárez y Yanina Latorre se convirtió en el tema del día. La angelita dio detalles de las fuertes palabras que intercambiaron y sorprendió en vivo con su relato.

En medio del acalorado ida y vuelta, la panelista de Los Ángeles de la Mañana contó que la charla tomó otro tono a poco de empezar: “Ella me seguía gritando, entonces empecé a gritar yo y ella me contestó ‘a mí tampoco me grites porque a mí no me grita ni mi mamá’”.

“Estuvo mal tu mamá. Dos gritos debería haberte pegado. Así saliste. En todos lados están diciendo que sos pu…, y para mí no lo sos, sos mala persona. Y de eso no se vuelve. Le cag… la vida a Eugenia Tobal, a Pampita y le estás cag… la vida a Wanda Nara y a unos cuantos más que no voy a dar nombres porque no se han separado”, agregó.

Y cerró, con vehemencia: “¿No te da vergüenza? No fuiste al velorio de tu papá, te peleaste con Gimena Accardi porque tampoco la acompañaste con lo del hermano de Nico Vázquez. Esas cosas son de mala”.

¡Tremendo!