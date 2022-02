La respuesta de Ángel de Brito cuando le preguntaron sobre Laurita Fernández y Diego Leuco: "Hubo algo ahí"

Aunque Ángel de Brito todavía no tiene pantalla en TV, a través de su cuenta de Instagram sigue en contacto con sus seguidores. Una consulta sobre la pareja que podrían formar Laurita Fernández y Diego Leuco… ¡terminó en una picante revelación del conductor!

“¿Diego Leuco y Laurita Fernández no harían buena pareja?”, le preguntaron al exjurado de ShowMatch en las stories y el periodista sorprendió al deslizar que la animadora de Bienvenidos a bordo y el conductor de Telenoche estuvieron cerca.

“A uno de los dos el encantaría”, aseveró Ángel, para dejar sospechas sobre la relación entre ambos. “Hubo algo ahí”, afirmó, sin entrar en detalles.

LAURITA FERNÁNDEZ VIO A DIEGO LEUCO EN UN PARECIDO DE BIENVENIDOS A BORDO

En una de las últimas emisiones de Bienvenidos a bordo, la conductora hizo cruzar la puerta de los parecidos a un joven que llegó al estudio con gorra y anteojos negros. “No sé quién es” dijo Laurita moviendo solo sus labios y mirando la cámara con cara de cómplice.

El joven, que dijo llamarse Sebastián, confundió a Laurita que relacionó de inmediato al participante con un colega del canal. “A mí se me viene alguien a la mente, pero sin los anteojos. ¿Sos Diego Leuco?”, arriesgó, ante la negativa del “parecido”.

“Ah, a mí me daba Diego Leuco. ¿Pero es con anteojos el look?”, contraatacó la conductora, decidida a acertar. “A veces sí, y a veces no. Todos me dicen que sí”, se defendió Sebastián, y se sacó las gafas de sol para ayudar a Laurita y terminar revelando que se parecía a Ulises Bueno.

Fotos: Instagram Stories