Desde un móvil en Punta del Este, mientras pasa sus vacaciones en familia, Yanina Latorre regresó por unos instantes a Los Ángeles de la Mañana para hablar del reciente enfrentamiento que tuvieron Beto Casella con Matilda Blanco, cuando la crítica de moda discutió con el conductor por los términos con los que llaman a la panelista de LAM en Bendita.

Picante como siempre, Yanina lanzó munición gruesa para todos y a una de las que apuntó fue a Edith Hermida: “Edith Hermida me tiene podrida; para ser como yo tiene que nacer de nuevo”, lanzó.

Unas horas después Edith salió al cruce desde Twitter. Citando una nota de la web de eltrecetv con esa frase de Latorre, respondió: “¡Ja, ja, ja! Es verdad. ¡Tiene razón! Y chupar la correcta...”, remató la reemplazante de Beto Casella en la conducción del ciclo de elnueve, en alusión a una de frase que la esposa de Diego Latorre usó en una entrevista de 2014 con Baby Etchecopar. En aquella oportunidad, Latorre dijo: "En mis monólogos le doy el gusto a la gente de contar cómo es el mundo del gato botineril, y que no es tan placentero como todos creen, al menos en mi caso. Por supuesto que no soy gato. Pero me río de mí. Cuando la gente me ve, ¿qué piensa? Que soy gato. Bueno, entonces le doy el gusto y digo 'aprendí a chupar la correcta'". En Bendita recortaron esa última frase y la convirtieron en un "separador" de sus informes.

Si bien Yanina no le respondió a Edith, le contestó a otra usuaria, que le dijo: "Yanina, vos dijiste que todas te tenían envidia por chupar la correcta". A ese mensaje, Latorre replicó: "¡Nunca dije que me tenían que envidiar por eso! ¡NO INVENTES! No te subas al mentiroso de Casella".

Al igual que con Casella, la pelea entre las panelistas tiene larga data. Incluso en junio del año pasado Edith estuvo como “angelita” invitada en LAM... ¡y se sacaron chispas!

Un nuevo round: mirá el picante cruce entre Yanina Latorre (por TV) y Edith Hermida (por Twitter).