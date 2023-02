La tremenda reacción de Marcela Tauro cuando Fede Bal dijo que estaba de duelo tras el escándalo con su ex

En una nota con Intrusos se refirió Fede Bal a cómo pasas sus días, después del escándalo que lo tiene en el ojo de la tormenta con su ex, Sofía Aldrey. El hijo de Carmen Barbieri contó que vive un momento de introspección, pero Marcela Tauro no le creyó una palabra.

“Soy más sensible que lo que piensan. Vos capaz me ves en los programas de chimentos y pensás ‘a este no le importa nada’”, aseguró el actor, a la salida de Kinky Boots, la obra que protagoniza en Carlos Paz.

“Yo tengo mi necesidad de hacer un duelo y empezar a estar mejor conmigo”, aseveró, pero cuando volvieron al piso, la histórica periodista del ciclo lo fulminó.

"Perdónenme. Qué buena nota Pablo Layus, pero no le creo nada a Fede Bal". G-plus

MARCELA TAURO ARREMETIÓ CONTRA FEDE BAL POR SUS DECLARACIONES TRAS EL ESCÁNDALO

La panelista, sin vueltas, fue al hueso. “Perdónenme. Qué buena nota Pablo Layus, pero no le creo nada a Fede Bal”, arrojó, junto a una carcajada, unos días después de que Susana Roccasalvo había "atendido" al hijo de Santiago Bal.

Más sobre este tema Fuerte consejo de Matías Alé a Fede Bal por sus infidelidades: "Todo vuelve y a mí me pasó"

En la misma línea, el resto de los integrantes del programa dudaron de Federico. “Es un acting, está como diciendo ‘detrás de esta cara se esconde un dolor’”, afirmó Karina Iavicoli. “Él tiene sentimientos, pero se va de fiesta con los amigos, siguió Nancy Duré.

Más sobre este tema Marcela Tauro sorprendió con su comentario sobre Peluca Brusca, el novio de Laurita Fernández

Marcela destacó que Fede “me encanta porque no se enoja” y Pampito, por su parte, coincidió. “En esta estoy con Tauro. No le creo una palabra. Está pasado de acting”, lanzó.