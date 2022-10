Tremenda reacción de Antonio de la Rúa sobre la posibilidad de reencontrarse con Shakira: "Está todo dicho"

A pocos meses de que Shakira confirmara su separación de Gerard Piqué, surgió el rumor de acercamiento con su ex, Antonio de la Rúa.

Es importante destacar que la cantante colombiana se separó en medio del escándalo por las supuestas infidelidades del padre de su hijo.

Y mientras hoy por hoy él ya está en pareja con Ana Chía Marti, ella estaría próxima a reunirse con su expareja, Antonio, con quien estuvo de novia más de una década.

QUÉ DIJO ANTONIO DE LA RÚA SOBRE LA POSIBILIDAD DE REUNIRSE CON SHAKIRA

Juan Etchegoyen se puso en contacto con Antonio en Mitre Live y le preguntó sobre la posibilidad de reunirse con su ex. Y su respuesta fue tajante.

“Hace unos días salió la noticia de que Shakira y Antonio de la Rúa se iban a reencontrar en Miami y también trascendió que ambos tenían un proyecto profesional juntos, bueno a todo esto hablé con el empresario”.

"Le pregunté lo que todos queremos saber: si hay o no vínculo con la cantante y ahí prefirió no decir absolutamente nada. Me clavó el visto literal, aunque para mí esto dice mucho, está todo dicho, qué quieren que les diga". G-plus

“Obviamente primero le consulté si había posibilidad de hacerle una entrevista y él me respondió tajante: 'es que no hago entrevistas desde hace muchos años, pero prometo avisar si cambio de posición'”.

"Una vez que me contestó eso le pregunté lo que todos queremos saber: si hay o no vínculo con la cantante y ahí prefirió no decir absolutamente nada. Me clavó el visto literal, aunque para mí esto dice mucho, está todo dicho, qué quieren que les diga", sentenció Juan, con firmeza.