Tremenda pregunta de Wanda Nara a un participante de ¿Quién es la Máscara? pensando que era Daniel Osvaldo: "Casi te mandás una 'icardeada'"

Luego de que Olaf, el misterioso personaje en el que se esconde un famoso participante de ¿Quién es la Máscara? deleitara con su interpretación, Wanda Nara lanzó una picante pregunta al aire ¡pensando que en el escenario se encontraba Daniel Osvaldo!

“Yo lo veo muy calentón, muy provocador y con una personalidad… Me parece que es un futbolista porque me recuerda a muchas actitudes que he visto en el campo de juego del jugador Daniel Osvaldo”, comenzó diciendo lka investigadora del programa de Telefe.

“Las pistas me llevan a decir que ahí está Daniel Osvaldo. Primero, porque canta, sé que está por sacar un disco nuevo”, agregó, dejando en claro que sigue de cerca la carrera del ex de Jimena Barón, con quien tiene a Momo, y quien actualmente está con Gianinna Maradona.

Pero además de aventurarse a pensar que estaba Daniel, Wanda fue por más con su consulta: “¿Le pudo hacer una pregunta más para terminar de confirmar? ¿Nos encontramos una vez en un VIP, por así decirlo, de un estadio y casi te mandás una ‘icardeada’ porque no estabas jugando porque estabas lesionado y pasaste a ser espectador de tu equipo?”.

“Todos cometemos errores, pero puede ser o puede que no”, respondió el concursante, sin develar –todavía- su identidad.

KARINA LA PRINCESITA SORPRENDIÓ CON UN FUERTE EXABRUPTO SOBRE LA MALA ONDA EN ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?

Luego de que en LAM filtraran que Karina La Princesita habría tenido un fuerte enojo con la producción de ¿Quién es la Máscara?, la investigadora habló de cómo vive su rol en el programa de Telefe y fue tajante con su postura.

“(Lo de la discusión) son cosas que pasan en el programa, pero por ahora no hay mala onda. Llega a haber mala onda, ustedes saben que agarro mis cosas y me voy a la mier… porque yo hago tele para divertirme”, lanzó la cantante, sin filtro, en una nota que dio para el ciclo que conduce Ángel de Brito por América.

“Lo que pasa es que hay mucha mala onda con respecto al programa, vamos a ser sinceros. Cuando querés guardar un secreto tenés a todos los que te lo spoilean. Una cosa es jugar y tirar el nombre de un personaje y otra cosa es spoilearlo”, agregó, firme.

Y cerró, sin vueltas: “Igual, a mí no me interesa si lo spoilean y la realidad es que esto es algo distinto, algo para llevar diversión y tal vez, en este país, si no hay algo picante no estamos acostumbrados".