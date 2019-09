Tremenda pelea al aire de Graciela Alfano y Yanina Latorre: "Yo soy profesional y vos sos la señora de Diego"

Los cruces entre Graciela Alfano y Yanina Latorre ya son moneda corriente en Los Ángeles de la Mañana, el exitoso ciclo de espectáculos de eltrece.

Sin embargo, el jueves se vivió un momento especialmente tenso al aire cuando Alfano empezó a contar una anécdota de su paso por el jurado del Bailando y Yanina la interrumpió: “¿Qué tiene que ver esto con lo que estábamos hablando del BAR?”.

Molesta, Alfano respondió: “Estamos hablando de lo que yo estoy hablando, así que dejame terminar”. Al escucharla, tanto Latorre como Ángel de Brito expresaron: “¡Qué milica!”, y la diva sorprendió al decirle a Yanina sobre cómo se maneja en su hogar: “Mirate a vos y tus hijos en tu casa, ocupate de tu casa”.

Alfano: "Estás ofendiendo a toda una comunidad con o que decís, y a mí en lo particular. Porque vos no sabés nada del otro y no sabés qué tipo de figura es Hitler en mi familia". G-plus

Sin poder ocultar su indignación, la mujer de Diego Latorre dijo: “Pobre, no le contesto porque la bajeza es lo de ella cuando no tiene argumentos. De mis hijos me ocupo súper bien, no te metas con mi casa ni mis hijos”.

Pero minutos más tarde se volvió a dar el debate cuando Yanina le reclamó a Graciela que “se mete con los hijos del otro pero cuando se meten con los de ella se brota”.

Al responderle, Alfano pidio que la dejen hablar y levantó el brazo de forma recta, frente a lo que Yanina le gritó entre risas: “ ¡Hitler, Hitler, Hilter!”.

En ese instante, se desató un feroz ida y vuelta:

Alfano: -Vos cuidate de lo que decís porque puede ser un insulto grave. No sabés de dónde viene mi familia y te recomiendo que no traigas a una figura como Hitler a la televisión, y menos riéndote. ¿Vos sos de los que te reís y decís que el Holocausto no existió?

Yanina: -¿Qué dice? ¿De qué habla esta mujer? Sacame de acá por favor…

Alfano: -Estás ofendiendo a toda una comunidad con o que decís, y a mí en lo particular. Porque vos no sabés nada del otro y no sabés qué tipo de figura es Hitler en mi familia.

Yanina: "Se lo dije porque no deja hablar y pone la manito así… Por dictadora. ¡Me parece un cerdo, Hitler! Preguntá cuando ataqué a Esmeralda Mitre. Dejate de hinchar Graciela, no se puede hablar de nada porque te volvés loca" G-plus

Ángel de Brito: -Yanina, ¿por qué le dijiste Hitler?

Yanina: -Porque no deja hablar y pone la manito así… Te lo dije por dictadora. ¡Me parece un cerdo, Hitler! Preguntá cuando ataqué a Esmeralda Mitre. Dejate de hinchar Graciela, no se puede hablar de nada porque te volvés loca.

Alfano: -A mí no me decís Hitler nunca más en tu vida.

Yanina: -Y vos no te metés con mis hijos. Yo digo lo que se me canta, no me conocés.

Alfano: -Yo soy profesional y vos no. Yo soy Alfano y vos sos la señora de Diego Latorre.

Yanina: -Sí, orgullosa. Por lo menos soy señora de alguien. Soy la señora de un genio, tengo una familia hermosa. Un marido que amo y admiro, y dos hijos preciosos. Y no vivo sola, enmarañada.