La tremenda frase que China Suárez le habría dicho a Wanda Nara sobre el encuentro con Mauro Icardi: "No se consumó porque no pudo"

En Intrusos aseguraron que Wanda Nara y la China Suárez tuvieron una charla telefónica que terminó con la nueva pelea de la mediática con Mauro Icardi, luego de que la actriz le confirmara su encuentro con el jugador en una habitación de hotel… ¡con una demoledora frase!

“Wanda buscó en el celular de Icardi, fue al basurero y encontró más conversaciones. Ahí se ve que tuvieron un encuentro presencial y después de tener una fuerte discusión, Wanda llama a la China”, relató Paula Varela en el ciclo.

“Es cierto estuve con tu marido. Nos encontramos personalmente, cara a cara”, reprodujo la panelista la supuesta charla que tuvieron Wanda y la China, pero en la que le habría dicho que no habrían tenido sexo.

"Quedate tranquila porque no llegamos a consumar porque a Mauro no se le paró". G-plus

“Quedate tranquila porque no llegamos a consumar porque a Mauro no se le paró”, aseveró, escandalizando a los panelistas del ciclo. Le dijo eso. No usó la palabra ‘consumar’ dijo ‘no se le paró’. '¡No pudo!'”, se habría despachado.

Lussich intervino sobre una versión que lanzó Yanina Latorre, acerca de que Icardi habría tenido fiebre en el momento en el que se encontró con la ex de Benjamín Vicuña. “La China jamás dijo la palabra ‘fiebre’. Eso es para ayudarlo a él, pero no dijo eso. Sucedió, intentaron para todos lados, pero…”, dijo Paula.

“Estaba nervioso, hay hombres que se inhiben ante mujeres así”, agregó la periodista. “Wanda no sé si se quiso matar. Yo no sé qué es peor; sí que te diga que lo hicieron o que no pudo”, concluyó.