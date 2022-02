Tremenda frase de Anamá Ferreira sobre el perfil de hombre que busca en Tinder: "Estilo Vicuña no, porque me va a traicionar"

Anamá Ferreira contó en Arriba Argentinos cuál es el perfil del hombre que busca para formar una pareja y dejó en claro que no saldría con alguien que tenga el mismo perfil que Benjamín Vicuña por su fama de traicionero.

"¿Nos podes dar un poco de referencias, te gusta una onda Osvaldo Laport, estilo Benjamín Vicuña, o estilo Hernán Drago?", le preguntó Jime Grandinetti en la emisión de eltrece.

Fu allí cuando Anamá lanzó picantísima: "Me gusta que hable, que lea libros, que sea un poquito inteligente, que entrene. Hay lindos, puede ser estilo Laport, pero estilo Vicuña no porque me va a traicionar mucho, traidores no".

MARCELO BONELLI ARGUMENTÓ POR QUÉ ANAMÁ FERREIRA NO ESTÁ EN PAREJA

Tras escuchar el tipo de hombre que busca Anamá Ferreira, Marcelo Bonelli analizó por qué no encuentra su pareja ideal.

"Anamá, yo entiendo por qué no conseguís, porque buscás el hombre ideal. Atlético, inteligente, que lea", expresó sin filtros el conductor del noticiero.