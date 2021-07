Tremenda definición de Yanina Screpante sobre su noviazgo con Pocho Lavezzi: "No era reservada, era censurada"

Si bien se separó de Pocho Lavezzi hace tiempo, Yanina Screpante no le da la espalda a su pasado juntos. Por eso, cuando le preguntaron por la dinámica de su relación contestó sin filtro y lanzó una declaración que sorprendió.

En primer lugar, contó que le encantó haber sido panelista de Incorrectas (América) y haberse descubierto en un nuevo rol. "La experiencia del programa fue divina, lástima la pandemia que nos afectó a todos. En el programa la pasábamos bárbaro y Moria Casán es una genia", contó en Es por ahí (América).

Entonces, explicó por qué si la pasó tan bien trabajando en TV estuvo tanto tiempo alejada de los medios. Picante, aseguró que en el pasado mantuvo un bajo perfil porque a Pocho no le gustaba que fuera protagonista.

"Empecé como modelo hace muchos años y siempre estuvo eso de hacer un programa. Después, cuando me fui al exterior, a mi expareja no le gustaba mucho que hablara u opinara. De hecho, en el mundial me buscaban todos y yo no podía hablar", expresó, picante.

Cuando Soledad Fandiño opinó que era "reservada", Yanina cerró el tema mostrándose totalmente en desacuerdo. "No, no era reservada, era censurada. No hables de esto, no se habla de lo otro...", le contestó refiriéndose a la supuesta actitud de su ex.

¡Muy fuerte!