Tremenda definición de Silvina Luna sobre su noviazgo con El Polaco: "Fue una relación tóxica y toqué fondo"

En 2017, Silvina Luna y El Polaco conformaron una de las parejas más explosivas del espectáculo. Sin embargo, un año después el amor llegó a su final.

Invitada a LAM, la actriz rosarina recordó alguno de sus romances más mediáticos, como su breve relación con Fernando Gago y Aito De la Rúa, y sorprendió al definir con un "delirio" su noviazgo con el cantante tropical.

SILVINA LUNA RECORDÓ SU RELACIÓN CON EL POLACO

Ángel de Brito: -¿El Polaco es lo peor de tu lista?

Silvina Luna: -No, ninguno es el peor. Pero hay varios tachados. ¡Lo del Polaco no me lo creo!

Ángel: -¿Pensás que era otra persona la que estaba viviendo eso?

Silvina: -Sí, y mis amigas me dicen lo mismo...

Ángel: -En el Bailando eran otros los dos.

Pía Shaw: -Pero estaban súper enamorados.

Ángel: -Re, pero fue un delirio...

Silvina: -Fue un delirio. Fue un año, entre Carlos Paz y el Bailando…

Yanina Latorre: -Aparte, ¿eras consciente de que no tenía nada en común, con tu paz, con tu tranquilidad?

Silvina: -Nada. Igual algo de todo eso había en mí, por algo... Pero me la hizo parir, toqué fondo mal cuando terminé con él. Quedé mal.

Andrea Taboada: -¿Por qué tocaste fondo?

Silvina: -Porque fue una relación muy intensa. Tóxica. Me costó un tiempito salir de ahí.