Tremenda declaración de Majo Martino tras dar por terminada su amistad con Martín Salwe: "Me parece un tipo muy oscuro y la gente lo odia afuera"

La amistad que supieron mantener Majo Martino y Martín Salwe antes de ingresar a El Hotel de los Famosos se rompió completamente en el transcurso del reality de eltrece. Y a juzgar por las palabras de la panelista, ¡no hay vuelta atrás!

Así lo dejó en claro la propia Majo, quien se mostró muy ofendida con la actitud que tuvo su excompañero dentro del programa: “Es una relación terminada, no me interesa hablar con Martín. Intenté recomponer adentro, pero es un mentiroso. Habla con violencia, se metió con mi sexualidad y empezó a opinar”, comenzó diciendo en una nota que le dio a Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“No existe ya hablar de la sexualidad del otro, me parece antiguo, violento y de terror. Me parece un tipo muy oscuro”, agregó, en referencia a cómo se manejó Salwe cuando ingresó al hotel su amiga, Karina Jelinek con Flor Parise.

"Es una relación terminada, no me interesa hablar con Martín. Intenté recomponer adentro, pero es un mentiroso. Habla con violencia, se metió con mi sexualidad y empezó a opinar". G-plus

MAJO MARTINO CONTÓ POR QUÉ NO HAY VUELTA ATRÁS EN SU RELACIÓN CON MARTÍN SALWE

Además, Martino enumeró los buenos gestos que había tenido con Martín: “Cuando dejé de ser notera en Ideas del Sur lo contrataron a él. Le enseñé hasta pelear un sueldo, códigos de lo que es un ámbito de trabajo. Y dije ‘qué bueno que entro con alguien con quien me siento protegida’, pero fue y es mi mayor enemigo dentro del reality”.

"No sé si el pibe flasheó justo conmigo o se metió porque era su amiga. No sé qué se comió, es burlón, le encanta el bullying. A mí me decía ‘Mejor actriz de reparto’. La gente lo odia afuera". G-plus

Y cerró, sin filtro: “Yo creo que Martín es eso. No entiendo qué le pasó a este tipo, no lo entiendo. No sé si el pibe flasheó justo conmigo o se metió porque era su amiga. No sé qué se comió, es burlón, le encanta el bullying. A mí me decía ‘Mejor actriz de reparto’. La gente lo odia afuera”, continuó.