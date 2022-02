Tremenda declaración de amor de Flavio Mendoza a su pareja: "Siento que encontré la persona que realmente me valora por quién soy"

Luego de confesarle a Juana Viale en Almorzando con Mirtha que sale hace un año con Waldo Gómez, con quien deslizó que podría agrandar la familia y darle un hermanito a su hijo Dionisio, Flavio Mendoza no escatimó en halagos para su pareja.

“En este momento de mi vida puedo decir que logré formar una familia. Siento que mi novio es un tipazo, ama a mi hijo y proyecta cosas conmigo. Creo que vamos a estar juntos mucho tiempo o toda la vida, eso se verá”, comenzó diciendo el artista en una profunda entrevista a Implacables.

“Estoy muy feliz porque siento que encontré la persona que realmente me valora por quién soy yo, y lo amo por eso. Me parece que voy a estar al lado de él hasta que él quiera”, agregó, con humor y remarcando lo enamorado que está de Waldo.

Y cerró, a pura risa: “Si me caso, me quiero sacar en Las Vegas. Pero no por el dicho ‘lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas’. Es porque alá te disfraz. Yo quiero estar de Marilyn Monroe y él de Elvis Presley. Me gustaría hacer una fiesta de verdad, que sea divertido, nos podamos reír y la pasemos bien”.