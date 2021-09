Tremenda crítica de Mariana Brey a Tucu López tras la confirmación de su romance con Sabrina Rojas: "Cuando lo conocen lo dejan"

Confirmado el romance de Sabrina Rojas y Tucu López, Mariana Brey volvió a arremeter durísimo contra el actor de Sex: "Las mujeres se enganchan por lo sexual, pero después cuando lo conocen en profundidad lo dejan".

El picante contraataque de la panelista de LAM al Tucu se lo dio Andrea Taboada, quien se manifestó orgullosa por haber dado la primicia de la relación amorosa. "Él le dijo a un amigo, que también es amigo mío, 'estoy hasta las manos'", agregó la “angelita”.

Destacando lo que es Sabrina Rojas como mujer, Ángel de Brito señaló: "Es que Sabrina es una bomba… Pero acá algunas boicotearon el romance".

El 17 de agosto, Taboada sorprendió al dar detalles del vínculo íntimo que había nacido entre la actriz y el locutor, y Mariana Brey disparó sin filtro: "Yo no aplaudo mucho este romance. Ella me cae mil puntos y me parece que se merece algo mejor".

En la misma línea, agregó: "No me gusta, el Tucu no me parece un buen candidato... Lo digo así para ser elegante... Para divertirse, sí. Pero ella me parece divina, piola, inteligente y se merece algo mejor. Si es para un touch and go bienvenido sea".