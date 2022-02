Tremenda crítica de Flor de la Ve sobre Gustavo Martínez y el clan Fort: "Nos vendían que eran una familia"

La muerte de Gustavo Martínez puso sobre la mesa las infinitas tramas que rodeaban la relación entre el personal trainer y Felipe y Martita Fort, y que comenzaron a salir a la luz con los testimonios de los allegados a la familia.

En Intrusos, Flor de la Ve le preguntó a Guillermo Arregui, amigo y productor de Ricardo Fort, si creía que la familia del millonario hubiera querido que los niños se críen de una manera diferente tras la muerte de su padre.

“No, por eso pienso que interactuaron para que las dos o tres personas cercanas a la familia dieran vuelta las cosas como se dieron, porque si no, Gustavo hubiera tenido más protagonismo”, señaló el invitado.

Más sobre este tema Fuerte revelación de Luis Ventura tras la muerte de Gustavo Martínez: "Parte de la familia Fort me contactó para darme información"

FLOR DE LA VE, SORPRENDIDA POR LA RELACIÓN ENTRE GUSTAVO MARTÍNEZ Y LOS HIJOS DE RICARDO FORT

“Él no estaba contento al final, sentía que los chicos se le habían dado vuelta, que no era el mismo afecto, que no era la misma persona que había arrancado con ellos. A Gustavo, no tener el afecto de los chicos, le dolía”, agregó Arregui.

“¡Qué fuerte que debe ser porque, me imagino, él crió a esas criaturas! (…) Está hablando alguien que perteneció al círculo íntimo. Nosotros desconocemos eso. Los adolescentes son adolescentes que actúan de una cierta manera”, se sorprendió Flor de la Ve.

“Acá estamos hablando de una situación del día a día que quizá vivía Gustavo Martínez y que nosotros desconocíamos porque ¿a nosotros que nos vendían? Les pregunto a todos ustedes que son periodistas”, exclamó la conductora.

Más sobre este tema La ex de Eduardo Fort habló de las reacciones de Felipe y Martita por la muerte de Gustavo Martínez: "Son dos adolescentes"

“¿Qué nos vendían? ¡La familia! Nos vendían que Gustavo Martínez era el tutor, supuestamente para el afuera era eso. Era Gustavo la persona que dejó Ricardo, su padre. ¿Y eso era lo que sucedía? ¡No! Eso en lo que a mí me llama la atención”, concluyó.