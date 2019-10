La tremenda advertencia de Yanina Latorre a Nico Occhiato en vivo: "Nunca le hagas el verso a mi hija porque te busco y te mato"

Desde que le puso punto final a su noviazgo con Flor Vigna, Nico Occhiato se ganó el mote de "galán" que fue alimentado por los constantes rumores de romance entre el joven y diferentes hermosas mujeres del medio.

Yanina Latorre: "Nunca le hagas el verso a mi hija (Lola Latorre) porque te busco y te mato". G-plus

Y mientras debatían esto en Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre aseguró que una figura del Súper Bailando había quedado muy enojada con él. En esa misma línea, la panelista aprovechó para hacerle una tremenda advertencia al invitado: "Nunca le hagas el verso a mi hija porque te busco y te mato".

Luego de remarcar su postura y advertirle a Occhiato sobre cuáles son las intenciones que no podría tener con su hija Lola, a quien tuvo con Diego Latorre, Yanina agregó: "Este es un versero, ¡les promete cosas! Las chicas se le ilusionan porque das familiero. El tema de él es que es un visitador médico serial y con el 'look familia' piensan que lo pueden casar. Después se sienten abandonadas y tiradas".

Nico Occhiato: "No le hago el verso a nadie porque tengo muy en claro mi situación actual, que es que no quiero estar con nadie. No sé si lo que quiero es divertirme, pero tengo la cabeza enfocada en el laburo". G-plus

"No le hago el verso a nadie porque tengo muy en claro mi situación actual, que es que no quiero estar con nadie. No sé si lo que quiero es divertirme, pero tengo la cabeza enfocada en el laburo", cerró Nicolás, tajante.