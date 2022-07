Tras su divorcio de Jorge Rial, Romina Pereiro habló de la posibilidad de volver a convivir y casarse

Romina Pereiro reflexionó sobre su presente sentimental, luego de que Jorge Rial la comparara con su exesposa, Silvia D'Auro.

La expareja de Jorge contó si volvería a casarse. Y si apostaría nuevamente a la convivencia con una pareja.

Pero antes aclaró que firmar el divorcio fue necesario para seguir adelante con su vida.

"La realidad es que ya estaba madurado el asunto, firmar el divorcio me pareció lo mejor para ordenar las cosas. Esto no significa que no haya buena onda y que cada uno siga su camino con la mejor", afirmó en LAM.

ROMINA PEREIRO CONTÓ SI VOLVERÍA A CASARSE

"¡Pero ni loca! Ni siquiera volvería a convivir", sentenció la nutricionista, sin vueltas.

Antes de cerrar, aclaró que no se separó de Jorge por la convivencia pero sí admitió que "desgasta".

"No es por él ni porque hayamos tenido problemas de convivencia, la verdad. Pero es algo que desgasta...".

"Nosotros firmamos el divorcio y fue fuerte porque uno apuesta y en esta pareja estaba involucrada toda la familia; las hijas de él, el nieto, mis hijas... es una frustración", sentenció.

¡Clarito!