Tras los dichos de Ivana Icardi, Wanda visitó a la familia de Mauro en Rosario: tremendos tweets de su cuñada

Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizan un verdadero escándalo familiar con Ivana Icardi, la hermana del futbolista y exparticipante de Gran Hermano.

Días atrás, Ivana disparó en Twitter: “Qué feo para una madre o padre, que se desviven por sus hijos para criarlos bien e intentan darle todo, que no los tengan en consideración, un saludo, una llamada en estas fechas(o en cualquiera del año)pero después pienso dime con quien andas y te diré quien eres y se me pasa”.

La pareja se llamó a silencio tras los dardos virtuales de Ivana pero tras pasar Año Nuevo con la familia de Wanda en Buenos Aires, viajó a Rosario, donde viven el papá, hermanos y sobrinos de Mauro.

“Qué hermoso que es venir siempre a Rosario. Hoy bailes y juegos bajo la lluvia con sus primos, tíos y abuelos #Rosario y el infaltable asado de mi suegro, mates de Mau y las tías nos pusimos al día (…) Aunque vivamos lejos siempre juntos”, escribió Wanda junto a muchas postales de la visita.

Lejos de apaciguar las aguas, el viaje despertó nuevamente la ira de Ivana, quien volvió a criticarlos en la red social.

“Me comentan por la cucaracha que mi hermano fue a visitar a mi viejo a Rosario, se ve que me tengo que revelar para que pasen cosas buenas (cuando fui a GH le prestó una casa y le hizo poner dentadura) y ahora esto, ¡¡vamos!! ¡¡Aunque solo sea por llevarme la contra y dejarme de loca festejemos!! Mi sobrinito Renzo pudo conocer a su tio y a sus primis”, arrancó la ex GH.

Y siguió: “Jajajajajajaes todo a propósito. Si digo no ven a mi flia, va a ir sí o sí a verla. Es tan básica que solo les da bola para llevarme la contra. El resto del año le da asco todo lo que venga de Rosario o GC (donde esta mi mamá). Dios todo lo ve”.

Sobre la actitud de sus familiares, dijo: “¿Saben lo bueno? Que ninguno la puede ver pero se muerden la lengua por poder pasar un rato con mi hermano. Ahora quiere demostrar ‘raíces’ y ‘familiaridad’. He visto llorar a mi viejo y a mi abuela por él. ¿A mí me la vas a venir a contar?Chicxs y dije mi papa y abuela porque eran los presentes en el circo de... pero ay mi mamá, esa sí que sufre de verdad. Mi papa obviamente es feliz con sus nietos, no la va a caretear... ¡igual no le queda otra su casa está a nombre de ella! Se llegan a pelear y chau casa”.

Además, Ivana hizo referencia al momento que Wanda irrumpió en el ambiente artístico luciendo una prenda de ropa interior que se especulaba que era de Diego Maradona: “Más armado que el calzón de Maradona”, twitteó a pura ironía.

¿La reacción de Wanda? Además de compartir muchas fotos de su viaje a Rosario, publicó otras imágenes de cuando su suegro los visitó en Italia tiempo atrás.

