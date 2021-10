Toto Kirzner contó que sufrió un abuso a sus 7 años: "No sé ni cómo se dice"

A flor de piel, Toto Kirzner se abrió en PH Podemos hablar sobre la etapa más dolorosa de su vida al contar que fue abusado a los 7 años por una persona que trabajaba en el country donde vivía.

“Yo hoy en mi vida privada y personal yo estoy muy tranquilo hablando del tema”, empezó diciendo en el ciclo de Andy Kusnetzoff. “No sé ni cómo se dice, ni cómo se anuncia. Mi familia lo sabe, por supuesto”, comentó.

“En dos oportunidades abusaron de mí. Yo soy una persona muy ansiosa y todo lo quiero ahora, lo quiero ya y voy como una topadora para llegar a lo que quiero hacer”, recordó el actor.

"Me empecé a alejar y cuando empieza a hacer eso, él lo nota… Tampoco voy a entrar en detalles porque me parece horroroso y no hay necesidad". G-plus

“Yo quería ir a la casa de mi amigo y tenía 7 años. Yo vivía en zona norte y nosotros habíamos alquilado una casa, antes de tener la casa en la que mi vieja vive, habíamos alquilado una casa donde estaba laburando una persona. Yo no la había visto tanto”, rememoró el episodio más difícil que le tocó.

"Me fui corriendo, llorando y no sabía a quién decirle. Todo ese año en el lugar que vivía resultó ser una pesadilla. Me seguía". G-plus

“Yo estaba empecinado en llegar a la casa de mi amigo y cuando llegó me lo encuentro a él. Lo había visto en un par de oportunidades. Él estaba con un rastrillo, yo estaba del lado de la calle. Me empezó a hablar y en un momento de la charla, no me preguntes por qué y lo hablo con el psicólogo y no sé qué es, se empezó a oscurecer todo. Había algo raro”, relató.

“Yo soy una persona bastante intuitiva y, no sé por qué, me quería ir. Me empecé a alejar y cuando empieza a hacer eso, él lo nota… Tampoco voy a entrar en detalles porque me parece horroroso y no hay necesidad. Finalmente, ocurrió”, aseveró.

"El tipo iba a los lugares que yo frecuentaba, lo saludaban diciéndole ‘Kike’ y yo estaba ahí. Era un psicópata". G-plus

“Me fui corriendo, llorando y no sabía a quién decirle. Después al tipo no lo volví a ver y después volvió. Así que todo ese año en el lugar que vivía resultó ser una pesadilla. Me seguía. Hasta que pasó una segunda vez y después nunca más”, contó.

"Me empezaron a agarrar ataques de pánico, me desmayé y mi vieja sola me dice ‘¿te pasó algo a vos?’ y ahí le dije". G-plus

“El tipo iba a los lugares que yo frecuentaba, lo saludaban diciéndole ‘Kike’ y yo estaba ahí. Era un psicópata”, se sinceró Tomás, quien destacó el apoyo que recibió de sus padres, Adrián Suar y Araceli González, como de sus seres queridos.

Fue su madre quien vio su reacción, al ver en un noticiero una noticia que se refería a los abusos sexuales, quien se dio cuenta. “Me empiezan a agarrar ataques de pánico, me desmayo y mi vieja sola me dice ‘¿Te pasó algo a vos?’ y ahí le dije”, expresó.