Toti Pasman criticó duro a Rodrigo de Paul y apuntó contra Tini Stoessel: "Él es totalmente reemplazable en la cancha"

En medio de los fuertes rumores de crisis de pareja que involucran a Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, Toti Pasman criticó al futbolista por su desempeño en la cancha y apuntó muy fuerte contra la cantante.

A poco del Mundial de Qatar, el periodista deportivo habló en Es por Ahí sobre los jugadores de la Selección. Y muy picante deslizó que el romance del futbolista con la cantante habría afectado su rendimiento deportivo.

Además, pidió que si Rodrigo no se siente bien lo reemplacen por otro jugador. Muy picante, subrayó que Rodrigo tiene talento pero que es "totalmente reemplazable".

TOTI PASMAN APUNTÓ CONTRA RODRIGO DE PAUL

"Es evidente que al Cholo Simeone lo que pasó no le gustó si lo venía poniendo y después no. El primer amistoso que jugó tenía dudas de cómo iba a rendir con eso de que se cambió el look y jugó muy bien. Mientras él pueda cambiar el chip y entrar a la cancha rindiendo como el otro día, no va a haber ningún problema".

"Rodrigo es un jugador totalmente reemplazable. No me vuelvo loco. Entiendo al mundo del espectáculo y el romance que garpa, el jugador y Tini, pero futbolísticamente si no está bien, que entre otro". G-plus

"Si Scaloni lo ve afectado por esta situación de Tini, Camila, los hijos, tendrá que sacarlo. A mí no me preocupa tanto. Me preocupa más que no juegue Lio Messi y un poquito Diego Martínez. Con todo respeto, Rodrigo es un jugador totalmente reemplazable. No me vuelvo loco. Entiendo al mundo del espectáculo y el romance que garpa, el jugador y Tini, pero futbolísticamente si no está bien, que entre otro", sentenció Toti en A la tarde, muy picante contra Rodrigo y Tini.