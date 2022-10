La Tora de Gran Hermano 2022, furiosa con Tomás Holder al descubrir la comida que escondió: "Por eso te ‘gorrean’, pa"

La salida de Tomás Holder de la casa de Gran Hermano 2022 precipitó la caída de Los Monitos, o Los cuatro fantásticos, como se hacían llamar el primer eliminado, Juan, Martina y Nacho. Una de sus “maldades” fue robarse la comida de sus compañeros y Lucila, o La Tora como es apodada, al descubrir el botín estalló.

“¡Mirá, bolud…!”, lanzó, sorprendida al encontrar seis latas de atún que había escondido el musculoso, además de cajas de cigarrillos, galletitas y máquinas de afeitar. “¿Para qué hacer ese daño?”, se preguntó Maxi, mientras revisaban las pertenencias del grupito.

Furiosa, la joven de Berazategui, se despachó contra Tomás y le dejó un mensaje mirando directamente a la cámara. “Por eso te ‘gorrean’ y por eso saliste, pa”, lanzó, muy enojada señalando con un dedo, mientras sostenía las latas. ¡Se hartó!

TOMÁS HOLDER DE GRAN HERMANO SE QUEBRÓ AL HABLAR DEL ACV QUE SUFRIÓ SU MADRE

Tras haber sido eliminado de Gran Hermano 2022 por el voto del público con más del 59 por ciento, Tomás Holder visitó El debate del reality en el que mantuvo un mano a mano con Santiago del Moro y con el resto del panel.

Holder abrió su corazón y contó cómo es la tensa relación con su padre, a quien no ve mucho desde que se separó de su madre, y reconoció que la relación con ella es muy cercana, sobre todo desde que casi la pierde a raíz de un accidente cerebro vascular (ACV).

Tomás contó que tiene dos hermanos, Alma (10) y Milo (9) a quienes cuida. “Me hubiera gustado que sean más grandes para que puedan compartir y terminar de entender todo esto”, dijo el joven, antes de que Nancy Pazos le preguntara por el problema de salud que tuvo su mamá Gisela en 2020.

“Fue súper difícil en todo sentido. Me acuerdo que cuando vi a mi vieja internada me partió”, recordó Holder, que recordó con lágrimas en los ojos que cuando la vio despertar “le agarró la mano y le dijo que la amaba”. “Le dije que no me falte nunca”, recordó Tomás

. “Mi vieja es mi cable a tierra. Yo en ese tiempo no estaba laburando, no estaba generando ingresos y mi vieja estaba quebrada mal. Le pasaron todos los problemas de salud, todo eso, y no sabíamos que hacer”, reconoció.