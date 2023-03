La Tora dijo que le ofrecieron 10 mil dólares por una noche

La exparticipante de GH estuvo en El Show de Ulises Jaitt (Radio XLFM de lunes a viernes de 13 a 15 hs).

"¿Te ofrecieron plata por sexo?", preguntó Ulises. "Sí, pero no le di bola, lo dejé pasar", contestó La Tora. "¿Qué te ofrecieron?", interrogó el conductor. "Diez mil dólares", respondió ella. Más sobre este tema "Salven a Caramelo": juntan firmas para que Romina no se lleve al perrito a su casa

QUÉ DIJO LA TORA SOBRE NACHO DE GRAN HERMANO

" Los que quieran opinar, incluyendo mis viejos no me interesa, venga de quien venga. Yo me manejo con lo que siento", dijo La Tora sobre su relación con Nacho.

La Tora, además, dijo que hace cinco meses que no tiene sexo. "¿Estás esperando a Nacho?", quiso saber Jaitt. "Sí", contestó Lucila sin dejar lugar para dudas.