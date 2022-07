Topa recordó cuando cayó con una emergencia en el hospital: "Me sacaban fotos estando en silla de ruedas"

Las giras de los artistas son el lugar donde se encuentran el público se encuentra con las figuras que más aman y admiran. Topa en PH Podemos Hablar relató entre risas cómo el accidente de un hotel de Córdoba lo obligó a tener que ir a una hospital… ¡y ni siquiera ahí pudo evitar las selfies y lo saludos de sus fans!

“No vi un asiento que había adelante de la cama y me saqué la uña entera del dedo gordo”, contó sobre el tremendo episodio que vivió en un hotel cordobés. “Me fui rápido a la guardia porque tenía show al día siguiente. Esto fue en Villa María y no podía ni caminar. ¡El dolor!”, rememoró.

“Lo lindo es cuando llega Topa a la guardia. Estaba lleno de chicos, me sacaban fotos y yo llegué en silla de ruedas y con la pierna que no no daba más del dolor”, aseguró el conductor infantil que cumplió incluso en esa situación con el pedido de los más chiquitos.

"No vi un asiento que había adelante de la cama y me saqué la uña entera del dedo gordo". G-plus

EL DOLOROSÍSIMO ACCIDENTE QUE TOPA TUVO EN UNA GIRA

Al haberse golpeado el pie, el animador debió hacer cambios en su obra de teatro que la lleva de gira por el país y el mundo. “Tuve que modificar el show de la gira porque no podía pisar”, contó.

Más sobre este tema Topa habló por primera vez de su familia inclusiva con dos papás: "Tenía miedo a perder el trabajo"

“Tuve que sentarme en un atril y todo el show los bailarines me llevaban de un lado para el otro”, dijo Topa, quien se muestra feliz de su paternidad de Mitai, sobre cómo consiguió pasar el mal momento.

Más sobre este tema La emoción de Topa por el primer día de clases de su hija Mitai: "Feliz de verla volar"

“Le puse todo el amor. ¡Y lo que dolió después la uña volvió a crecer! Fue horrible”, lanzó, sin perder la sonrisa.