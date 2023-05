Tomás Holder de Gran Hermano 2022 tuvo que ser internado: "Es peligroso para el corazón y la cabeza"

Tras el paso de Tomás Holder por Gran Hermano 2022 una serie de problemas de salud hicieron que su madre, más de una vez, exprese su preocupación. El influencer, que sueña con entrar a Bailando 2023, fue internado en las últimas horas.

Fue él mismo quien contó lo que lo llevó a terminar siendo internado. “Muchas gracias por los mensajes hermosos. Quería contarles que lo que me pasó fue una alteración al riñón de la CPK. Otra vez me dio muy elevada. Me dio 2500, en el 2021 me había dado 5000”, contó, desde un video en sus stories de Instagram.

“Para los que no lo saben la CPK es una glándula del cuerpo que tiene que estar siempre baja, alrededor de 50 o 100”, señaló sobre el examen de creatina-fosfocinasa que se realizó y las preocupantes números que lo llevaron a ser internado de urgencia.

"Es muy peligroso para el corazón, tanto como para la cabeza. Es cuando el cuerpo hace demasiada actividad física. En mi caso fue porque yo hace 8 meses que no voy al gimnasio". G-plus

TOMAS HOLDER DE GRAN HERMANO 2022 FUE INTERNADO POR UN PROBLEMA RENAL

“Es muy peligroso para el corazón, tanto como para la cabeza. Es cuando el cuerpo hace demasiada actividad física. En mi caso fue porque yo hace 8 meses que no voy al gimnasio, que no entrenaba y fui a jugar dos partidos de fútbol seguidos y me hizo muy, muy mal”, contó.

“Aparte tuve un golpe en la pierna que hizo que entre sangre en el músculo y muchas cosas más”, aseguró, antes de marcharse del lugar acompañado por su mamá.

“Estuve internado toda la noche, pero por suerte estoy fuera de riesgo. Ya me dieron el alta recién, así que me voy”, celebró, mientras agradecía a sus seguidores. “Los amo, guachos. Hay Holder para rato”, concluyó, sonriente.

Fotos: Instagram Stories