Tití Fernández recordó a Sole, a 8 años de su muerte: "Cómo te extrañamos, hijita"

Con el dolor marcado a fuego en su corazón, Tití Fernández recurrió a las redes para recordar a su hija, Soledad, quien falleció en 2014 (en el Mundial que se llevó a cabo en Brasil), en un accidente automovilístico.

“Hola, Sole. Hoy, hace 8 años y 5 meses de ese accidente de mier… que te llevó para siempre”, comenzó diciendo el periodista deportivo, quien se encuentra en Qatar cubriendo el Mundial de Fútbol.

“Estábamos juntos disfrutando el Mundial, como yo ahora pero solo, sin vos”, agregó Tití, junto a una foto en la que se la ve con Sole dándole un tierno beso en el cachete, en su cuenta personal de Instagram.

Y cerró, a corazón abierto: “Vamos a ver si esta vez se da y, la vuelta que casi fue en el Maracaná, acá se convierte en realidad. Cómo te extrañamos, hijita. #TeAmamos #NuncaTeVamosAOlvidar”.

Foto: Captura de Instagram

DESGARRADOR RELATO DE TITÍ FERNÁNDEZ SOBRE EL DÍA QUE MURIÓ SU HIJA, SOLEDAD

Hay heridas que tardan en cerrar o que nunca cicatrizarán. A través de su cuenta de Instagram, Titi Fernández recordó el fallecimiento de Soledad, su hija, quien murió en un accidente en Brasil. El periodista, súper sensibilizado, repasó aquellas horas de desesperación y dolor.

“Hoy hace 8 años, estaba en Bello Horizonte desayunando, esperando a Sole que venía de San Pablo, nos habíamos despedido en la cancha con un beso y un ‘chau pa, hasta mañana’, pero en lugar de llegar ella, vino muy nervioso el Negrito Carneiro que era el camarógrafo que trabajaba conmigo en Brasil y me dio la peor noticia que recibí en mi vida”, recordó, a flor de piel

“Me dijo que hubo un accidente en la ruta y que en ese accidente había muerto Sole. Imposible describir lo que sentí. Me paralicé, empecé a gritar que no podía ser, que no podía haber muerto mi hija, que era un error, pero era verdad. Qué locura, amigos”, cerró.