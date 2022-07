Tití Fernández, desgarrador sobre el día que murió Soledad: "No saben el dolor de reconocer el cuerpo de una hijita muerta"

Hay heridas que tardan en cerrar o que nunca cicatrizarán. A través de su cuenta de Instagram, Titi Fernández recordó el fallecimiento de Soledad, su hija, quien murió en un accidente en Brasil. El periodista, súper sensibilizado, repasó aquellas horas de desesperación y dolor.

“Hoy hace 8 años, estaba en Bello Horizonte desayunando, esperando a Sole que venía de San Pablo, nos habíamos despedido en la cancha con un beso y un ‘chau pa, hasta mañana’, pero en lugar de llegar ella, vino muy nervioso el Negrito Carneiro que era el camarógrafo que trabajaba conmigo en Brasil y me dio la peor noticia que recibí en mi vida”, recordó, a flor de piel

“Me dijo que hubo un accidente en la ruta y que en ese accidente había muerto Sole. Imposible describir lo que sentí, me paralice, empecé a a gritar que no podía ser, que no podía haber muerto mi hija, que era un error, pero era verdad, que locura, amigos”, detalló. “Había un problema grande, había que ver cómo se lo decíamos a Nora”, contó, en una cruda cronología sobre el momento más difícil de su vida.

"No se imaginan lo que significa tener que reconocer el cuerpo de una hijita muerta". G-plus

EL RECUERDO DE TITÍ FERNÁNDEZ A 8 AÑOS DE LA MUERTE DE SU HIJA

“Hablé con mi querido amigo él Dr Guillermo Bortman que consiguió que le dieran unos tranquilizantes a Nora antes de que yo la llamara. Tuve que mentirle, decirle a que había tenido un accidente, que estaba muy complicada, pero que la íbamos a trasladar en un avión sanitario y la iban a sacar adelante”, dijo, sobre cómo eligió contarle la noticia a su esposa.

“Tuvieron que sacarle el chip del teléfono porqué la noticia estaba en todos en los medios y no quería que se enterara. Todo muy difícil, pude cambiarle el pasaje para a que vuelva y Natalia George y el Mono Burgos viajaron con ella, el viaje fue interminable, fue muy duro lo que viví desde que llegamos al hospital adonde estaba Sole”, se lamentó el concursante de la tercera temporada de MasterChef Celebrity.

“No se imaginan lo que significa tener que reconocer el cuerpo de una hijita muerte, hacer todos los trámites para poder traerla a Bs As, mucho dolor, horas sufridas que me van a acompañar toda la vida” , afirmó,a puro dolor. “Otro día les sigo porqué ahora no puedo. Sole, amor, Ya pasaron 8 años y cada día te extrañamos más”, junto a las frases “te amamos” y “nunca te vamos a olvidar”.

Más sobre este tema Tití Fernández reveló los consejos que le dio Gustavo Yankelevich tras la muerte de su hija: "Desde ese día, le prendemos todos los días una vela"

Fotos: Instagram