Tití Fernández quedó eliminado en MasterChef Celebrity y le dejó un grato recuerdo a Luisa Albinoni: "Me voy con todo el dolor del mundo"

MasterChef Celebrity 3 sigue sorprendiendo a los espectadores al dejar por el camino a los participantes más insospechados, y la gala de eliminación de este domingo lo volvió a confirmar con la salida de Tití Fernández.

El periodista deportivo se enfrentó a nada menos que dos desafíos en una hora u media, y pese a que venía con una medalla de oro a cuestas, quedó eliminado sin más al no poder afrontarlos con éxito.

En primer lugar, los participantes debieron pensar dos platos y presentarlos en dos tiempos. Tití presentó una pechuga de pollo con puré de papas y vinagreta de manzana que no disgustó al jurado, aunque no los sorprendió.

TITÍ FERNÁNDEZ, ELIMINADO DE MASTERCHEF CELEBRITY 3

Como segundo plato, Tití presentó un plato al que llamó “Gracias Germán” consistente en entraña con espárragos, papas aplastadas, brócoli y crema de puerro. El plato no cumplió con los requisitos de sabor, por lo que Fernández quedó en la instancia final con Tomás Fonzi, con el resultado ya conocido.

Antes de irse, Tití debió ceder la medalla dorada y eligió a Luisa Albinoni para que pueda recibir el beneficio en la próxima gala y ella la recibió con mucha emoción. “¿Cómo no se la voy a dar a ella? Además, los dos veteranos tenemos que defender la parada”, dijo Fernández.

“Gracias todos. A ellos y a los que ya no están. Y a los jurados que son cracks, son capos, son tipos que enseñan. Me voy con todo el dolor del mundo. Les juro por Dios que yo tenía ganas de quedarme algunas semanas más. Lo que yo he disfrutado acá, no se puede imaginar”, cerró Tití Fernández antes de dejar el estudio de MasterChef Celebrity 3, al menos hasta el repechaje.