Tini, La Tora y Coti de Gran Hermano se mostraron unidas afuera de la casa: "Los ángeles de Charly"

Tini, La Tora y Coti, tres exparticipantes de Gran Hermano 2022, dejaron los cruces dentro del reality; afuera de la casa, lejos de cualquier tipo de tensión, se mostraron unidas.

Juntas, fueron a visitar a Verónica Lozano en Cortá por Lozano. Y compartieron el divertido backstage a través de sus stories de Instagram. "Las quiero", expresó Juli, junto al video de las tres juntas antes de salir al aire.

Acto seguido, Coti compartió una dulce foto con ellas, sonriendo a más no poder en el ciclo de la conductora, y les dedicó un mensajito. "Los ángeles de Charly", cerró, buena onda, dejando en evidencia que armaron un sólido grupito de tres.

MARIANELA MIRRA VOLVIÓ A DISPARAR CONTRA MARCOS DE GRAN HERMANO 2022

Si bien no participa en los debates de Gran Hermano, Marianela Mirra comparte con sus seguidores todo lo que piensa sobre los participantes que dieron que hablar desde que ingresaron al reality de Telefe. Y en esta oportunidad, la joven volvió a disparar contra Marcos Ginocchio.

A través de las redes sociales, la ganadora de Gran Hermano 2007 fulminó al “Primo”: "El pibe no se banca a las minas. No quiso jamás a Julieta Poggio y mucho menos a Camila Lattanzio. Hacer los desplantes que él hace, no es de caballero", lanzó en Instagram Stories.

“¿Qué le pasa con las mujeres a ese flaco? Déjense de jod... Ojalá se vaya Marco de GH, por misógino", agregó, sin filtro, dejando el claro que el hermanito no forma parte de sus favoritos para que se consagre campeón de esta edición.