Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, romance súper confirmado: las primeras fotos juntos

El amor de Tini Stoessel (25) y Rodrigo de Paul (27) llevaba al menos unos seis meses a escondidas de las cámaras, pese a que el rumor de romance era insistente, hasta que LAM consiguió las imágenes de ellos almorzando juntos en Ibiza que confirman la relación de pareja.

Estefanía Beradi había anticipado la primicia en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) cuando dio los detalles del encuentro: "Rodrigo y Tini estuvieron en un parador, almorzaron ahí. Pidieron paella".

Crack del Atlético de Madrid que dirige el Cholo Simeone, el socio de Lionel Messi en la Selección Argentina en julio había sido padre de Bautista junto a su esposa, Camila Homs, con quien además tuvo a Francesca (3).

En febrero, el futbolista había aclarado que estaba "separado hace meses" de la madre de sus hijos, a pesar de lo cual Berardi fue lapidaria con Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "Yo tengo el dato de que esta relación viene desde antes de que él se separe de Cami. Él lo negó, pero a mí las fechas no me cierran y me duele estar diciendo eso. No quisiera estar diciéndolo, pero la verdad que no voy a mentir".

LA CITA ROMÁNTICA DE TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL EN IBIZA

Atenta a los detalles, Estefanía Berardi había comentado en Mañanísima cómo fue la el acaramelado día al aire libre de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

"Estuvieron visitando algunos locales y los dos estaban vestidos enteros de Balenciaga", precisó la también panelista de LAM.

Otro dato que ayudó a que Estefanía Berardi desenmascare el romance de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul fue la 4x4 que usaron en su cita: "Alquilaron una Ranger Rover color blanco porque Tini sube una historia de cara donde en el vidrio se ve bien chiquito la marca y yo lo pude ver gracias a mi ojo biónico".

YANINA LATORRE MOSTRÓ LAS PRUEBAS DEL ROMANCE DE TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL

Pese a todos los datos que brindó Berardi, no había algo que termine de confirmar este romance ya que sus dos protagonistas habían sido muy cuidadosos. “Ella tenía miedo, dudaba. Aparte el fútbol no es un palo que ella maneje. Pepe era modelo, Yatra era cantante… No sé cómo va a manejar esto”, dijo Yanina Latorre en LAM.

“Esta vez, en este viaje, decidieron. Él ya hace diez meses que está separado. Yo me acuerdo que cuando le preguntaste a Camila, ella te dijo que no había terceros en discordia”, agregó la panelista. “Pero ahora ella le echa la culpa a Tini”, le recordó Ángel de Brito.

“Ella fue para allá y decidieron salir a comer, van por la playa, juntos, y decidieron mostrárselo al mundo porque consideran que están enamorados”, agregó la panelista.

“Pregunté por qué no suben fotos juntos y me dijeron que él en sus redes solo habla de fútbol. De hecho, hay una línea que dice que Lionel Scaloni le dijo que no suba nada porque se viene el Mundial (de Qatar)”, explicó Yanina, poco antes de mostrar la foto que confirma el romance.