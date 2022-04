Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: el fotógrafo de Ibiza aportó otro dato revelador sobre la relación

Las fotos de Tini Stoessel (25) y Rodrigo de Paul (27) almorzando juntos en Ibiza confirmaron el romance del que se habla desde septiembre porque se los vio caminar de la mano súper pendientes de sus celulares, pero no hubo besos durante ese encuentro.

"No los vi besarse. Tengo que ser sincero", explicó Kary GR en diálogo con Socios del Espectáculo.

Luego, el reportero gráfico español se lamentó por la mala calidad de las fotos de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "El problema que tuve, y que me molestó, es que debí sacar las fotos con mi teléfono porque en ese momento no podía sacar mi equipo profesional por las circunstancias y el lugar".

LA HISTORIA DE LA PRIMERA FOTO DE TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL JUNTOS

En un momento, el fotógrafo español explicó los detalles de la primera foto de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel juntos.

"Es en la playa Calabaza, a las afueras de Ibiza, y fue un restaurante de playa público. Yo pensé que estarían en un lugar más escondido", arrancó.

"Me los encontré porque me llamaron del restaurante y me dijeron que estaban ahí. Los amigos de ella también estaban, pero del otro lado de la playa. Tini estaba con De Paul comiendo aparte", continuó.

Al final, aclaró que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel no se dieron cuenta de que los había retratado: "Ellos no tienen ni idea (que los fotografié), yo estaba a unos diez metros".