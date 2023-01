Tini Stoessel se quebró en llanto al revelar cómo sufrió la exposición desde chiquita

Tini Stoessel, instalada temporalmente en Madrid, dio una entrevista en El Hormiguero, uno de los programas de entretenimiento más famosos de España.

Con lágrimas en los ojos, además de presentar su nuevo trabajo musical, reveló las "cosas malas" de convertirse en famosa desde chiquita, especialmente tras haber ganado inmensa popularidad gracias a su protagónico en Violeta.

"Tú empezaste a los 11 años en una serie de eltrece que se llamaba Patito Feo y Violeta a los 14 años… ¿Qué cosas buenas y qué cosas malas tiene ser una estrella mundial siendo una niña?”, le preguntó Motos, el conductor. "Cosas malas tiene, como todo en la vida”, afirmó Tini, contundente.

TINI STOESSEL HABLÓ DEL "LADO B" DE LA POPULARIDAD

Tini admitió que aún le cuesta estar tan expuesta en los medios.

"Creo que en la vida todo tiene su lado positivo y su lado negativo. En este caso, lo que más me costó en su momento y lo que más me sigue costando es la exposición 24/7. Hay algo de mi vida personal también en algún punto y mis cosas que intento mantenerlas en privado, aunque a veces es un poco difícil”, admitió, sincera y con lágrimas en los ojos.

"Uno tiene que estar preparado para escuchar a personas que tienen cosas extremadamente horribles para decirte. Y siendo tan vulnerable. Porque hoy, a los 25 años, habiendo aprendido y siendo una persona que trabajó mucho su seguridad, que voy al psicólogo, que tengo personas que me aman, que conocen mi corazón y todo, es una cosa. Ahora, a los 14 años, es una cosa muy difícil”, sumó, sincera.

“Yo estoy agradecida por la familia que me tocó. Y tengo papás, mi hermano Francisco, que son personas muy esenciales a lo largo de mi carrera porque me acompañaron desde un lugar muy humano, muy real. Yo tengo las mismas amigas desde que tengo tres años y me conocen como si fuese su hermana...".

"Y sé que cuando apagás las luces, las cámaras y llegás a tu casa, de seguro tenés una persona que te quiere y que podés ser vos misma. A quien le podés contar tus grandes tristezas, tus grandes inseguridades. Creo que eso es lo que hace que no te vuelvas loco con la fama”, se despidió, haciendo hincapié en que el apoyo de sus seres queridos fue fundamental.