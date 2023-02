Tini Stoessel impactó con su cambio de look: se tiñó las cejas de fucsia.

Muy ansiosa por el estreno de su último hit, Cupido, Tini Stoessel se está preparando. ¿Cómo? Cambiándose radicalmente el look.

La cantante, de novia con Rodrigo de Paul, se decoloró las cejas. Acto seguido, se animó a teñírselas de un color fantasía. En su caso, eligió el fucsia.

Muy contenta por el resultado, mostró el proceso de su cambio de look en las redes. E impactó al compartir una imagen de cómo lucen hoy por hoy sus cejas súper cool y llamativas.

ASÍ FUE EL ENOJO DE TINI STOESSEL CON RODRIGO DE PAUL

"El tema acá es que todo esto se habría complicado por expreso pedido de Tini Stoessel, ‘a tu ex no la quiero en Madrid’ fue la frase que me enviaron en las últimas horas, esto define un claro pedido de La Triple T a su pareja”, detalló el periodista.

De acuerdo a Etchegoyen, “esta versión tan potente no me sorprende, que quieren que les diga, yo conté ya que Tini nunca quiso que Camila viaje al Mundial y por eso no viajó”.

Por último, el periodista fue categórico: “De todos modos, aunque De Paul le exija a Camila que no viaje ella quiere hacerlo y podría pagarse el viaje de su bolsillo para poder llevar a sus hijos a España”.