Tini Stoessel hizo un vivo en Instagram en medio de las repercusiones por su noviazgo con Rodrigo de Paul

En medio de las repercusiones tras conocerse que comenzó una nueva historia de amor con Rodrigo de Paul, Tini Stoessel evitó hablar de su vida personal. Sin embargo, feliz por su presente tanto en lo personal como en lo laboral, la cantante hizo delirar a sus fanáticos con un vivo en Instagram.

En las imágenes que rápidamente sumó varios fans, la ídola pop decidió mostrar la coreografía de Triple T –su flamante hit- acompañado de su equipo de bailarines.

Horas atrás, Maite Peñoñori reveló en Intrusos que Tini habría pedido consejos a su círculo íntimo por la polémica que despertó la separación del futbolista con Camila Homs, su ex, con quien tiene a sus hijos Francesca y Benjamín.

Más sobre este tema El fotógrafo de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul contó cuánto le pagaron por la foto de la pareja

“Ella sigue queriendo mantener un perfil cuidado, de hecho cuando llegó hace unos días en un vuelo de madrugada, vio que habían cámaras, se volvió a meter para adentro, despistó y salió un par de horas después para evitar a la prensa”, comenzó diciendo la panelista.

Más sobre este tema Explosivo adelanto del nuevo tema de Tini Stoessel en medio de su romance con Rodrigo de Paul: "Que los envidiosos se vayan"

Y cerró: “Tini no está para nada contenta con toda esta situación, no quiere salir a hablar, anduvo pidiendo consejos, preguntando cómo lo manejaba, qué hacía”. “Estuvo grabando un video clip también en Chacarita, sabe que las cámaras la están yendo a buscar y no quiere hablar de eso”.