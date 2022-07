El tierno video de Rusherking, cómplice con Magnolia Vicuña en el lanzamiento de China Suárez como cantante

A tres meses de blanquear su romance con la China Suárez en los medios, Rusherking se ensambló perfectamente en la familia de la artista y el video cómplice con Magnolia Vicuña en el lanzamiento de su novia como cantante es una muestra de eso.

En el TikTok que subió @tumusicahoy y que compartió Estefi Berardi en Instagram, se puede ver a la China con su hija entre sus piernas, ambas sentadas al lado del joven trapero, mirando con atención el videoclip de Lo que se dice de mí, canción nacida tras el Wanda Gate.

En un momento del breve material, se ve cómo la pequeña Magnolia, hija de Suárez y Benjamín Vicuña, le toca el brazo a Rusherking para invitarlo, con ternura, a aplaudir juntos. Con dulzura, el exnovio de María Becerra le sonrió a Magnolia y aplaudieron a dúo el nuevo trabajo de la China.

LA CHINA SUÁREZ PRESENTÓ SU NUEVO TEMA

En el videoclip se puede ver a China Suárez en un estrado, participando de una conferencia de prensa, rodeada de periodistas que toman nota y fotos desde sus asientos.

"Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos. Algo se desarma en el suelo. Ya me emborraché cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era", dice una de las estrofas de la canción, que la artista compuso de puño y letra.