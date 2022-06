El tierno video de Marcelo Tinelli cantándole a Soledad Aquino cuando estaba internada: "Ella hacía caras"

Mica Tinelli compartió en su cuenta oficial de Instagram un tierno video de Marcelo Tinelli cantándole a Soledad Aquino cuando estaba internada a un año del trasplante de hígado que debió realizarse.

“Este video me parece tan hermoso, papá iba y le cantaba y mamá siempre hacía caras como diciendo ‘¿qué hace este bolu...?’, los amo Marcelo Tinelli y Soledad Aquino”, escribió Mica en sus redes sociales.

En las historias que publicó la influencer, se lo puede ver al conductor cantándole uno de los temas más populares de Sui Generis, Necesito, y ella lo observa entretenida y con asombro en todo momento.

Cabe recordar la madre de Mica y Cande Tinelli debió permanecer internada 8 meses producto de una cirrosis hepática y úlcera de duodeno, agravada por el Coronavirus. El 2020 y el 2021 fueron años difíciles para la familia y finalmente Aquino logró recuperarse y salvar su vida.

EL EMOCIONANTE POSTEO DE MICA TINELLI A SOLEDAD AQUINO A UN AÑO DE SU INTERNACIÓN

Mica Tinelli publicó un emocionante posteo en sus redes sociales a un año de la internación de Soledad Aquino: “Hace un año nos cambiaba la vida. Ahora solo puedo pensar en que estas acá, que no era tu momento”.

“La vida me hizo estar lejos el día de tu trasplante, no tengo idea porque, pero nada es casualidad. Me acuerdo del llamado de papá, diciéndome que no había salido todo como esperábamos, que por las dudas me vuelva…”, contó la hija de Marcelo Tinelli.

“Que decirte, te amo, te admiro, celebro que hoy estés acá, nos deben quedar muchas cosas por vivir, estoy segura. Gracias a todos los que estuvieron cerca, incondicionalmente, no tengo palabras”, escribió conmovida.