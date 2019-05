El tierno video de la hija de la China Suárez paseando a su nuevo perrito en un cochecito ¡por toda la casa!

Amante de los animales, Eugenia "China" Suárez (27) sumó dos perritos más a su familia: este fin de semana, la protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza, la exitosa novela de eltrece, presentó en Instagram a Moss y Kate, sus nuevas mascotas. Pocos días atrás ya había incorporado al clan perruno a Antígonas.

Automáticamente, las hijas de la China, Rufina Cabré (6) y Magnolia Vicuña (1), les dieron una cariñosa bienvenida a los perritos, a tal punto que la niña mayor no tardó en dejar de lado las muñecas y muñecos que paseaba en su cochecito infantil para poner a Moss y pasearlo por toda la casa.

Con el corazón repleto de amor al ver la tierna escena hogareña de Rufina y Moss, Suárez compartió el video en Instagram Stories, junto a una significativa canción: "You've got a friend in me (tienes un amigo en mí)".

De este modo, y tras la trágica muerte de Bandida, una bella bulldog inglés, la China adoptó tres perritos más, que ya se integraron a su familia y a sus anteriores mascotas, Apolo y Rosa.