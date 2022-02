Thiago, el hijo más chico de Nazarena Vélez, reveló cómo se lleva con Santiago Caamaño: "Tenemos una relación como de padre e hijo"

A días de que Nazarena Vélez remarcara que su hijo, Thiago Rodríguez, se encuentra bien de salud, la actriz lo entrevistó en sus redes sociales y el nene no dudó en hablar de Santiago Caamaño, el novio de su mamá.

La actriz y productora le preguntó a su hijo cómo se lleva con Santiago. Y el nene reveló que lo quiere un montón pero que su primera impresión, cuando se lo presentaron, fue bien diferente.

"No me caía bien pero ahora que lo conocí como persona, es un buen tipo. Tenemos una relación, como de padre e hijo. Antes pensaba que me iba a robar todo mi protagonismo. Siempre fui muy celoso", expresó, sincero.

THIAGO HIZO REFERENCIA A SU PAPÁ, FABIÁN RODRIGUEZ

Al hablar de su fuerte vínculo con Santiago, el nene se refirió a su padre, Fabián Rodríguez, quien falleció en 2014.

"Es una relación fuerte, unida. Hay una especie de química que es grande y nos llevamos bien. Bocha es como el papá en la Tierra y tengo a mi papá del cielo", dijo el nene.

En ese punto, Santiago, que estaba presente en el vivo, cerró dedicándole tiernas palabras.

"Es una relación especial, única y es distinta. Aprendo mucho de él. A mí me pasaba igual, me daba celos. Cuando veía a mi madre con un hombre me daba bronca, lo quería matar", cerró, con humor.