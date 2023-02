El terrible momento que vivió Martín Lema por ingresar un dron a Gran Hermano: "Tuve que salir corriendo"

“Fui con una amiga a tirar el dron adentro de la casa de GH y la idea era contar la fulminante que le hizo Julieta a Camila, una vez que lo tiré miré para todos lados a ver si había algún seguridad o algo, había unos chicos dando vueltas por ahí pero no le di importancia y cuando me estaba yendo me empezaron a correr para robarme”, comenzó diciendo el periodista de 24 años en una entrevista con Juan Etchegoyen, que tuvo lugar en su programa de Mitre Live.

LOS DETALLES DE LA SITUACIÓN DE RIESGO VIVIDA POR MARTÍN LEMA

Más adelante en la entrevista, Martín Lema profundizó su relato: “Se dieron cuenta que tenía el dron y fue peor, el dron que tengo yo es caro, saldrá 800 dólares más o menos, es profesional el mío, mi amiga me advirtió que estaban estos pibes cerca, terminé corriendo dos cuadras y media y evité el robo, pero si no corría me robaban”.