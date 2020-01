La teoría de Lourdes Sánchez tras la reconciliación de la China Suárez y Vicuña: "El embarazo, ¿no será el motivo?"

Atrás quedó la crisis que los separó a fines de 2019. Eugenia "China" Suárez (27) y Benjamín Vicuña (41) no solo volvieron a apostar al amor y a la familia, sino que afrontan fuertes rumores de embarazo que, incluso, cruzaron la Cordillera.

En el estreno de Pacto de fuga, que se llevó adelante en Chile, la pareja se mostró súper enamorada y hablaron abiertamente de su amor. "La China es la mujer de mi vida", dijo el actor chileno, al ser abordado por la prensa de su país en la alfombra roja. Luego la actriz sembró dudas sobre la dulce espera. "En Argentina se está hablando de que nuevamente llegaría una bendición", le dijeron. Y Suárez respondió sin negar la versión y manifestando su deseo de ampliar la familia: "Ojalá! Muchas bendiciones para todos. Me encantan los bebés, así que ojalá... Me gustaría tener muchos más".

"(El embarazo), ¿no será el motivo por el que volvieron? Por ahí en esa separación ella tuvo una... ¡Y puede ser! Esto no es información, es mi imaginación", dijo Lourdes. G-plus

Al ver la nota de la feliz pareja en Los Ángeles de la Mañana, Lourdes Sánchez expuso su teoría sobre la reconciliación: "(El embarazo), ¿no será el motivo por el que volvieron? Por ahí en esa separación ella tuvo una... ¡Y puede ser!". Interesado en el relato de su panelista, Ángel de Brito le pidió que sea más precisa: "¿Es elucubración o es información, Lourdes?". Y la bailarina concluyó su hipótesis sin mayor data pero con humor: "No, no, no. Es mi imaginación. Estoy suponiendo".